В Турции заявили о рекордном объеме экспорта в первом квартале 2024 года

Экспорт Турции в первом квартале 2024 года года стал рекордным. Только в марте он составил $22,578 млн. Об этом сообщил министр торговли республики Омер Болат, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По экспорту в первом квартале мы побили исторический рекорд. В марте наш экспорт составил $22,578 млн", - цитирует министра телеканал TRT Haber.

Показатели импорта Турции в марте составили $30,95 млрд, дефицит внешней торговли - $7,72 млрд, свидетельствует официальная статистика.

Газета деловых кругов Dünya отмечает, что турецкий экспорт в марте снизился на 4,1% в сравнении с годом ранее, импорт - на 5,7%.

По итогам прошлого года объем экспорта Турции составил $255,8 млрд, сообщали ранее местные власти, также называя эти показатели рекордными.

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