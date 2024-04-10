Пашинян заявил о несовместимости реальной и "исторической" Армении

Историческая" Армения и реальная Армения создают угрозы друг для друга.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Правительство и я лично пришли к убеждению, что историческая Армения и реальная Армения не только несовместимы, но и часто противоречат друг другу, даже создают угрозы друг для друга", - сказал он.

Конечно, выражение "историческая Армения" - это не больше чем территориальные претензии этой страны ко всем своим соседям. Ведь в Армении до сих пор есть силы, которые живут с мифами о "великой Армении". И одной из главных причин поражения Армении во Второй Карабахской войне является именно эта идея. Но проблема остается - мифы продолжают внедряться в массы на фоне политического и экономического кризиса в Армении.

Эти мифы имеют глубокие исторические корни, они не позволяют Армении выйти из параллельного мира и начать развитие добрососедских отношений в регионе.

Мифотворчество нанесло ущерб не только армянскому обществу, но и региону Южного Кавказа в целом.

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