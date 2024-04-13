В Турции продолжается операция по спасению граждан, застрявших на канатной дороге в провинции Анталье.

Как передает Day.Az, об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая на своей странице в соцсети Х.

По его словам, на данный момент уже удалось спасти 98 из 184 застрявших на канатной дороге в результате обрушения одной из опор конструкции.

В спасательной операции задействованы также 7 вертолетов и 542 спасателя.

Напомним, что 12 апреля в результате обрушения одной из опор канатной дороги в районе Коньяалты одна из кабин упала на скалистый склон. Погиб один человек, 10 пострадали.

Всего на канатной дороге застряли 184 человека.

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