https://news.day.az/world/1651700.html Неизвестный напал на посетителей торгового центра в Австралии - есть погибшие и раненые - ФОТО - ВИДЕО
Неизвестный напал на посетителей торгового центра в Австралии - есть погибшие и раненые - ФОТО - ВИДЕО
Неизвестный с ножом и огнестрельным оружием напал на посетителей торгового центра в центре австралийского Сиднея, шесть человек погибло.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"Известно о шести погибших, но их число продолжает расти", - говорится в публикации.
Еще несколько человек пострадали, в том числе дети.
По предварительной информации, нападавшего удалось ликвидировать. В данный момент полиция проверяет данные о том, что у преступника был сообщник, который может находиться внутри здания.
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