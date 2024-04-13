Неизвестный напал на посетителей торгового центра в Австралии

- есть погибшие и раненые - ФОТО - ВИДЕО

Неизвестный с ножом и огнестрельным оружием напал на посетителей торгового центра в центре австралийского Сиднея, шесть человек погибло.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Известно о шести погибших, но их число продолжает расти", - говорится в публикации.

Еще несколько человек пострадали, в том числе дети.

По предварительной информации, нападавшего удалось ликвидировать. В данный момент полиция проверяет данные о том, что у преступника был сообщник, который может находиться внутри здания.

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