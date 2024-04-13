Семьи немецких дипломатов покидают Иран

Из-за заявлений о возможной атаке Ирана на Израиль члены семей сотрудников посольства Германии уезжают из Тегерана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Bild.

Точное число граждан ФРГ, которые должны выехать из Ирана, остается неизвестным.

Кроме того, посольства Германии в Тегеране и Тель-Авиве принимают дополнительные меры безопасности.

Ранее Министерство иностранных дел ФРГ попросило всех граждан Германии как можно быстрее покинуть Иран.

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