https://news.day.az/world/1651789.html Близ Еревана произошло землетрясение
Близ Еревана произошло землетрясение
Близ столицы Армении - Еревана - произошло землетрясение магнитудой 1,9.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила Сейсмическая служба республики.
Согласно информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 8 км к северо-востоку от Еревана.
"Сила толчков в эпицентре составила 2-3 балла", - указывается в материале.
По данным службы, землетрясение ощутили жители Еревана, Гарни и Дзорахбюре.
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