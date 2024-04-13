Близ Еревана произошло землетрясение

Близ столицы Армении - Еревана - произошло землетрясение магнитудой 1,9.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила Сейсмическая служба республики.

Согласно информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 8 км к северо-востоку от Еревана.

"Сила толчков в эпицентре составила 2-3 балла", - указывается в материале.

По данным службы, землетрясение ощутили жители Еревана, Гарни и Дзорахбюре.

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