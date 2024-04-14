Байден проведет консультации с членами СНБ по ситуации на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден проведет в субботу в Белом доме консультации с членами Совета национальной безопасности по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в Белом доме.

Уточняется, что в них примут участие помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун и директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс. Вице-президент Камала Харрис подключится к консультациям по видеосвязи.

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