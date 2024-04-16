ХАМАС вдвое сократило число заложников, которых готово освободить

Палестинское движение ХАМАС вдвое сократило число заложников, которые могут быть освобождены в ходе первого этапа соглашения с Израилем о прекращении огня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом осведомленный источник сообщил CNN.

По данным телеканала, в последнем предложении ХАМАС предложило освободить менее 20 заложников в обмен на шестинедельное прекращение огня. Ранее речь шла об освобождении 40 заложников.

Высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена сообщил телеканалу, что, как заявили в ХАМАС, в заложниках у группировки осталось около 20 заложников, которые "являются женщинами или больными, ранеными и пожилыми мужчинами".

ХАМАС также призвало к освобождению большего числа палестинских заключенных, в том числе отбывающих пожизненное заключение.

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