https://news.day.az/world/1652588.html США готовят санкции против Ирана в ответ на нападение на Израиль
США готовят санкции против Ирана в ответ на нападение на Израиль
США намерены в ближайшее время ввести новые санкции против Ирана на фоне его нападения на Израиль.
Как передает Day.Az, об этом сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан сказал, что в ближайшие дни США введут новые санкции против Ирана, охватывающие его программы ракет и беспилотников, а также против организаций, которые поддерживают Корпус стражей исламской революции (КСИР) и Министерство обороны Ирана.
По его словам, Вашингтон ожидает, что союзники и партнеры США применят против Тегерана собственные санкции.
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