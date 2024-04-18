Китай призвал Израиль отказаться от операции в Рафахе

Китай призывает Израиль выполнить требования ближневосточной резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН, прекратить огонь в секторе Газа и отказаться от планов по наступлению на Рафах. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы призываем Израиль выполнить положение резолюции [2728], прекратить свои атаки, отказаться от планов по наступлению на Рафах, снять блокаду с Газы, открыть все КПП", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Помимо этого, заявил Гэн Шуан, Израилю необходимо прекратить чинить препятствия работе гуманитарных работников, а также проводить нападки на Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

25 марта Совбез принял подготовленную десяткой непостоянных членов органа резолюцию 2728, которая содержит требование немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период месяца Рамадан. За резолюцию проголосовали 14 стран СБ ООН, включая Великобританию, Китай, Россию и Францию, воздержались лишь Соединенные Штаты.

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