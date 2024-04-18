Армении отводится лишь роль инструмента в руках Запада

Армении отводится лишь роль инструмента, которым Запад хочет разжечь пожар на Южном Кавказе.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

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