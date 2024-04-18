https://news.day.az/world/1652984.html Армении отводится лишь роль инструмента в руках Запада - МИД РФ
Армении отводится лишь роль инструмента в руках Запада - МИД РФ
Армении отводится лишь роль инструмента, которым Запад хочет разжечь пожар на Южном Кавказе.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.
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