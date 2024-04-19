https://news.day.az/world/1653224.html В Ереване заминировали Российско-армянский университет?
В Ереване заминировали Российско-армянский университет?
В полицию Армении поступил сигнал о бомбе в находящемся в Ереване Российско-армянском университете. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
"Сегодня в МВД поступил сигнал о заложенном в РАУ взрывном устройстве. На месте работают оперативные группы", - рассказали журналистам.
Подробности инцидента уточняются.
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