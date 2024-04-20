США выведут войска из Нигера

Власти США согласились вывести весь военный контингент из Нигера в течение нескольких месяцев, всего страну покинут более тысячи американских военнослужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом пишет ряд американских СМИ.

Решение ставит под вопрос статус американской авиабазы, построенной шесть лет назад за $110 млн. С ее помощью США отслеживали и пресекали активность террористических и экстремистских группировок в Нигере и соседних странах.

В течение нескольких месяцев американские чиновники пытались предотвратить эту ситуацию. Встречи высокопоставленных сотрудников Пентагона и Гослепартамента с нигерийскими коллегами были напряженными, местные власти обвиняли их в попытке оказать давление по вопросу построения связей с Россией, Ираном и другими соперниками США.

Американские чиновники отмечали, что стратегически выгодному расположению Нигера и его прежней готовности к сотрудничеству будет сложно найти замену. Пентагон обсуждает размещение служащих в странах Западной Африки.

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