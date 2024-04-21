Экономисты предрекли «нефтяной шок» при войне Израиля и Ирана

Власти США и других стран глубоко обеспокоены рисками ухудшения ситуации в отношениях между Израилем и Ираном. По словам высокопоставленного европейского чиновника, нет никаких гарантий, что новый виток эскалации получится сдержать, если конфликт в ближайшие дни снова усилится.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, oб этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Поскольку Иран и Израиль перешли на уровень с нанесением прямых взаимных атак, риск широкомасштабной войны вырос, признал экономист Зиад Дауд. Причиной тому могли стать просчеты либо намеренная эскалация, но независимо от истоков кризиса "влияние на мировую экономику будет огромным".

"Если произойдет серьезная эскалация, что означает гораздо более широкую региональную эскалацию, чем то, что мы видели до сих пор, тогда да, у нас может быть серьезный нефтяной шок", - считает первый замглавы МВФ Гита Гопинатх. Но она обратила внимание на то, что пока ситуация не ухудшилась до такой степени.

Иран предупреждал до последнего удара, что, если нечто подобное произойдет со стороны Израиля, сдержанной реакции не последует. "Следующий ответ с нашей стороны будет немедленным и на максимальном уровне <...>, решительным, окончательным и прискорбным для них", - описывал перспективы глава иранского МИДа Хосейн Амир-Абдоллахян.

Когда атака состоялась, иранские власти решили повременить с "немедленным ответным ударом", рассказал Reuters иранский чиновник. Он отметил, что израильская причастность к нападению пока не нашла подтверждения. В иранской армии добавили, что какого-либо ущерба Ирану нанесено не было.

Иран явно пытается приуменьшить значимость атаки беспилотников, чтобы избежать нового раунда эскалации, рассказали источники The New York Times. По их словам, Белый дом попросил Пентагон, Госдепартамент и спецслужбы не делать заявлений по поводу ударов, чтобы не помешать снижению эскалации.

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