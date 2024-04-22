Бербок обвинили в подрыве авторитета Германии

Премьер-министр германской федеральной земли Бавария, председатель входящей в оппозицию партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зёдер подверг критике работу главы МИД ФРГ Анналены Бербок, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не понимаем смысла и цели бесчисленных поездок министра", - цитирует его агентство DPA. По словам Зёдера, такие визиты не приносят успеха. "В конечном итоге остаются лишь путаница и ущерб на международной арене", - полагает баварский политик.

"Из-за госпожи Бербок сейчас ставится под вопрос авторитет Германии, мы более чем сдержанны [в оценках] и полагаем, что это (работа Бербок - прим. ТАСС) не принесет успеха в долгосрочной перспективе", - сказал Зёдер.

Также глава ХСС подверг жесткой критике работу правительства Олафа Шольца. По оценке премьера Баварии, коалиция "представляет собой руины". "Правительство не решает проблемы, оно само создает проблемы для Германии", - полагает оппозиционный политик.

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