В ФРГ задержали помощника депутата Европарламента за шпионаж

Сотрудник бюро одного из германских депутатов Европарламента задержан в Дрездене на востоке ФРГ по подозрению в якобы сотрудничестве с китайскими спецслужбами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Генпрокуратура ФРГ в Карлсруэ.

Ранее газета Zeit со ссылкой на собственные источники писала, что речь идет о помощнике депутата от правой "Альтернативы для Германии" Максимилиана Кра, который возглавляет партийный список правых на выборах в Европарламент. Таких уточнений в сообщении обвинителя не содержится.

Генпрокуратура ФРГ утверждает, что задержанный "является работником китайской спецслужбы". "В январе 2024 года обвиняемый несколько раз передавал заказчику информацию о переговорах и решениях в Европарламенте", - говорится в заявлении. Он также якобы собирал данные о проживающих ФРГ противниках китайских властей. В его квартире проведен обыск.

По неофициальным данным Zeit, речь идет о 43-летнем выходце из Китая, который ранее - после учебы в ФРГ - успел получить немецкий паспорт. В 2019 году стал одним из ассистентов Кра, после того как политик получил место в Европарламенте. Позже подозреваемый сопровождал депутата во время командировки в КНР.

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