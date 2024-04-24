США расширили антииранские санкции

США расширили санкционный список, добавив четырех человек и две компании из Ирана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства финансов США.

Согласно информации, санкции были введены за вредоносную киберактивность в интересах киберкомандования Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Было отмечено, что эти субъекты атаковали более десятка американских компаний и правительственных учреждений посредством киберопераций, включая фишинговые атаки и атаки с использованием вредоносного ПО.

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