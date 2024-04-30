Ситуация в центре Еревана напряженная

Армянская полиция задерживает демонстрантов, блокирующих улицу Абовяна в знак протеста против демаркации границы в Тавушской области, передает во вторник Day.Az.

Согласно сообщениям в соцсетях, полиция задержала немало людей, в том числе женщин и пожилых. Протестующие перекрыли также проспект Аршакуняц, парализовав движение.