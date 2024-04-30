https://news.day.az/world/1656583.html Ситуация в центре Еревана напряженная - ВИДЕО
Ситуация в центре Еревана напряженная - ВИДЕО
Армянская полиция задерживает демонстрантов, блокирующих улицу Абовяна в знак протеста против демаркации границы в Тавушской области, передает во вторник Day.Az.
Согласно сообщениям в соцсетях, полиция задержала немало людей, в том числе женщин и пожилых. Протестующие перекрыли также проспект Аршакуняц, парализовав движение.
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