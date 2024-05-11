Тысячи митингующих в Тбилиси заняли площадь Европы

В Грузии продолжаются протесты против принятия парламентом страны "закона об иноагентах". Несколько тысяч демонстрантов дошли до площади Европы, где запланирован концерт, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Находящийся на месте событий корреспондент агентства отмечает, что к настоящему времени участники протестной акции полностью заполонили площадь Европы и прилегающую к ней территорию. Там же можно видеть усиленные наряды полиции.

Перед этим митингующие собирались в трех местах Тбилиси (площади Первой республики, площади Марджанишвили и у станции метро 300 Арагвинцев), откуда маршем проследовали к площади Европы, перекрывая тем самым важные транспортные узлы и развязки грузинской столицы. Происшествий отмечено не было.

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