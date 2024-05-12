https://news.day.az/world/1659618.html Патрушев освбожден от должности секретаря Совбеза РФ
Патрушев освбожден от должности секретаря Совбеза РФ
Российский президент Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности Российской Федерации в связи с переходом на другую должность.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Кремля.
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