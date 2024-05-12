Патрушев освбожден от должности секретаря Совбеза РФ

Российский президент Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности Российской Федерации в связи с переходом на другую должность.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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