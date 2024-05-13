Иран позитивно оценил визит главы МАГАТЭ

Министерство иностранных дел Ирана положительно оценило визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Исламскую Республику, передает Day.Az.

Официальный представитель министерства Насер Канани заявил, что визит Гросси в Тегеран рассматривается как возможность для диалога.

Представитель МИД Ирана отметил, что продолжаются переговоры с США по снятию антииранских санкций, которые ведутся через посредников.

Гросси назвал переговоры конструктивными и подтвердил готовность Ирана к реализации контролирующих мер по ядерной программе, однако он также выразил недовольство текущим состоянием переговоров по вопросу ядерной программы Ирана.

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