Пожар на туристической улице в Стамбуле

Пожар вспыхнул в Стамбуле на популярном среди иностранных туристов проспекте Истикляль.

Как сообщает телеканал Habertürk, возгорание началось в одном из магазинов. В небо поднимаются клубы черного дыма, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На место происшествия оперативно прибыло большое количество пожарных расчетов, они тушат огонь. О причинах возгорания и возможном ущербе или пострадавших пока информации нет.

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