Сотни полицейских оцепили здание правительства Армении

Силы полиции стягивают к зданию правительства Армении.

Как передает Day.Az, на видео, публикуемых армянскими СМИ, видно, как по периметру здания правительства собирают дополнительные силы полиции и ОМОН.

Сообщается, что к правительству Армении собирается прийти со своими сторонниками Баграт Галстанян.

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