https://news.day.az/world/1660544.html Сотни полицейских оцепили здание правительства Армении - ВИДЕО
Сотни полицейских оцепили здание правительства Армении - ВИДЕО
Силы полиции стягивают к зданию правительства Армении.
Как передает Day.Az, на видео, публикуемых армянскими СМИ, видно, как по периметру здания правительства собирают дополнительные силы полиции и ОМОН.
Сообщается, что к правительству Армении собирается прийти со своими сторонниками Баграт Галстанян.
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