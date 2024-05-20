Новый всплеск заболеваемости COVID-19 может произойти в США

Рост количества случаев заражения коронавирусом может произойти в США летом из-за распространения варианта FLiRT.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Согласно изданию, в настоящее время в Соединенных Штатах доминирует штамм КР.2, входящий в группу FLiRT. По данным ЦКПЗ, в течение последнего двухнедельного отчетного периода, завершившегося 11 мая, на КР.2 приходится 28,2% случаев заболевания COVID-19. При этом в начале марта этот показатель составлял всего 3,8%. Вторым по распространению за последние недели стал штамм КР.1 (7,6% случаев).

Как добавила FT, ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила об обнаружении вариантов FLiRT в 14 странах Европы, а также в Израиле. Тем не менее, на данный момент европейские медицинские власти фиксируют незначительное количество новых случаев заражения, указала газета.

В то же время вирусолог из Уорикского университета Лоуренс Янг предположил, что в Великобритании на штаммы FLiRT может приходиться примерно такое же количество новых случаев заболевания COVID-19, как и в США. Он также заявил, что эти варианты все чаще обнаруживаются в других странах, включая Австралию, Канаду, Индию и Таиланд. Профессор медицины из университета Восточной Англии Пол Хантер в свою очередь назвал маловероятным новый всплеск массового заражения коронавирусом в мире.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!