https://news.day.az/world/1661395.html Радиус зоны операции по поиску вертолета Раиси сократился до 2 км
Радиус зоны операции по поиску вертолета Раиси сократился до 2 км
Радиус зоны, в которой проводится операция по поиску совершившего жесткую посадку вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сократился до 2 км.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Press TV.
Со ссылкой на высокопоставленного генерала иранской армии телеканал отметил, что погодные условия сильно ухудшились. "Район поиска все больше сужается", - отметил представитель Вооруженных сил Ирана.
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