Неизвестный открыл стрельбу в университете в США

В университете американского штата Миссури произошла стрельба перед выпускным вечером.

Как передает Day.Az, согласно информации, в результате происшествия пострадали не менее двух человек.

"Два человека получили ранения: один в ногу, другой в живот. Запрошены две машины скорой помощи", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по крайней мере один человек задержан.

На опубликованных в Сети видеозаписях можно увидеть обстановку внутри здания, где должна была состояться церемония вручения дипломов. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!