https://news.day.az/world/1661438.html Неизвестный открыл стрельбу в университете в США - есть раненые - ВИДЕО
Неизвестный открыл стрельбу в университете в США - есть раненые - ВИДЕО
В университете американского штата Миссури произошла стрельба перед выпускным вечером.
Как передает Day.Az, согласно информации, в результате происшествия пострадали не менее двух человек.
"Два человека получили ранения: один в ногу, другой в живот. Запрошены две машины скорой помощи", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что по крайней мере один человек задержан.
На опубликованных в Сети видеозаписях можно увидеть обстановку внутри здания, где должна была состояться церемония вручения дипломов. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
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