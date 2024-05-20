Ремонтные суда КНР могут угрожать подводным военным кабелям США

Соединенные Штаты считают, что деятельность китайских ремонтных судов в Азиатско-Тихоокеанском регионе может нести угрозу подводным коммуникациям Министерства обороны США. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации представителей Госдепартамента США, суда китайской государственной компании S. B. Submarine Systems, специализирующиеся на ремонте подводных кабелей, якобы "скрывали свое местонахождение от служб радио- и спутникового слежения, что сложно объяснить". Как утверждают американские чиновники, эти суда якобы "представляют угрозу безопасности, поскольку могут заниматься тайным перехватом данных, составлением карт дна океана для проведения разведки на линиях военной связи США или кражей ценной интеллектуальной собственности". Вашингтон "особенно беспокоит безопасность кабелей, по которым конфиденциальные данные передаются на американские базы и другие военные объекты в Тихом океане и по всему миру".

Газета также сообщает, что разведывательное сообщество США "уже много лет предупреждало о проблемах с безопасностью подводных кабелей". По словам бывших сотрудников разведки, целостность кабелей "давно является предметом беспокойства США в случае прямого конфликта с Китаем".

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