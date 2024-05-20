В Турции объявили однодневный траур в связи с гибелью президента Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил однодневный общенациональный траур в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси в авиакатастрофе, передает Day.Az.

В своем обращении к нации после заседания кабинета министров, которое он возглавлял, Эрдоган заявил: "Мы приняли решение объявить в нашей стране однодневный траур, чтобы разделить глубокую печаль с иранским народом".

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