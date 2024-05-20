https://news.day.az/world/1661673.html В Турции объявили однодневный траур в связи с гибелью президента Ирана
В Турции объявили однодневный траур в связи с гибелью президента Ирана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил однодневный общенациональный траур в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси в авиакатастрофе, передает Day.Az.
В своем обращении к нации после заседания кабинета министров, которое он возглавлял, Эрдоган заявил: "Мы приняли решение объявить в нашей стране однодневный траур, чтобы разделить глубокую печаль с иранским народом".
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