В Госдепе прокомментировали будущее антииранских санкций

Соединенные Штаты намерены в полном объеме сохранять санкции в отношении Ирана, в том числе в отношении воздушных судов, несмотря на гибель президента Эбрахима Раиси и главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в авиакатастрофе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы совершенно не собираемся извиняться за санкционный режим. Иранское правительство использовало свои воздушные суда в целях транспортировки оборудования для поддержки терроризма. В связи с этим мы продолжим осуществлять в полном объеме санкционный режим, в том числе санкции в отношении воздушных судов, используемых иранским правительством", - сказал он.

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