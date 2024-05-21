В Армении собрались прикрыть лавочку Баграта Галстаняна

В Армении похоже сделали первое предупреждение нашумевшему Баграту Галстаняну.

В парламенте страны предлагают в ближайшее время обсудить вопрос введения Армянской Апостольской церкви в налоговое поле.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, данную идею озвучил спикер парламента Ален Симонян.

"Хватит уже играть на наших эмоциях, истории. И, уже занимаясь политикой, собирать деньги у диаспоры, продавать свечи, кока-колу, вино, иметь рестораны и не платить налоги. Хочу понять, почему священнослужитель, которому целуют ручки, должен быть выше простого бизнесмена, платящего налоги и покупающего патроны для армии. Для меня крупные налогоплательщики самые важные люди", - сказал Симонян с трибуны парламента.

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