В Грузии ответили на угрозы санкций США

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" ответила на угрозы санкций США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, в распространенном сегодня заявлении партии отмечено, что некоторые американские политики допускают "ошибку за ошибкой" и используют язык шантажа в отношениях с Грузией.

"Правительство Грузии не шутит. Мы принимаем закон о прозрачности НПО, потому что не видим другого способа стабилизировать ситуацию в стране. Как упоминалось ранее, после 2020 года НПО предприняли две попытки революции, и мы не можем ждать и надеяться, что и третья попытка окажется безрезультатной. Для нас этот закон - не предмет торга, а эффективный инструмент защиты суверенитета Грузии, и мы ни при каких обстоятельствах не можем торговать суверенитетом страны, оставить без ответа несправедливые нападки на Грузию", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечено, что тема ЕС постоянно используется как инструмент шантажа против Грузии и этому нужно положить конец.

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