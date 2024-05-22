Министр обороны Италии во второй раз попал в больницу

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто доставлен в больницу на машине скорой помощи прямо с заседания Верховного совета по обороне.

Как напоминает агентство ANSA, в феврале 60-летнему политику уже было плохо, в связи с чем его госпитализировали, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

У Крозетто и тогда, и ранее выявляли проблемы с сердцем. Однако патология не требовала хирургического вмешательства. В прошлый раз он сам приехал в больницу с жалобами на боли в груди.

Крозетто - ближайший соратник премьер-министра Джорджи Мелони, сооснователь ее партии "Братья Италии". Однако он всегда старался держаться в тени женщины-лидера. Он также занимал должность замминистра обороны в последнем кабинете Сильвио Берлускони в 2008-2011 годах.

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