Вице-премьер Словакии назвал стабильным состояние премьера страны
Состояние находящегося в больнице города Банска-Бистрица (Западная Словакия) после покушения премьера Словакии Роберта Фицо стабильное. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Государственного совета безопасности вице-премьер и министр обороны страны Роберт Калиняк, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Утром состояние премьера было стабильное", - сказал он.
При этом, как отметил Калиняк, состояние Фицо, получившего огнестрельные ранения, остается очень тяжелым. "Его транспортировка [в Братиславу] в данное время точно не рассматривается", - сказал вице-премьер. Он проинформировал, что беседовал с Фицо, но этот разговор, по его словам, носил личный характер, его содержание политик не раскрывает.
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