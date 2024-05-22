Вице-премьер Словакии назвал стабильным состояние премьера страны

Состояние находящегося в больнице города Банска-Бистрица (Западная Словакия) после покушения премьера Словакии Роберта Фицо стабильное. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Государственного совета безопасности вице-премьер и министр обороны страны Роберт Калиняк, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Утром состояние премьера было стабильное", - сказал он.

При этом, как отметил Калиняк, состояние Фицо, получившего огнестрельные ранения, остается очень тяжелым. "Его транспортировка [в Братиславу] в данное время точно не рассматривается", - сказал вице-премьер. Он проинформировал, что беседовал с Фицо, но этот разговор, по его словам, носил личный характер, его содержание политик не раскрывает.

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