Египет может отказаться от посредничества по Газе, если...

Египет может отказаться от своей роли посредника в урегулировании текущего конфликта в секторе Газа в случае, если его усилия в этой сфере будут ставить под сомнения. С таким предупреждением выступил глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Попытки усомниться в посреднической роли Египта могут привести к тому, что тот и вовсе откажется от нее", - приводит его слова телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". Рашван добавил, что Египет "с удивлением наблюдает за стремлением некоторых сторон обесценить те огромные усилия, которые Каир предпринял за последние несколько месяцев в попытке достичь прекращения огня в Газе". Утверждения, подобные тем, что опубликовал американский телеканал CNN касательно действий Египта в ходе переговоров по Газе, по мнению главы госинформуслужбы, приведут "лишь к ухудшению ситуации в анклаве и во всем ближневосточном регионе".

Рашван подчеркнул, что Египет никогда не закрывал КПП "Рафах", но в то же время "не согласен использовать его для доставки помощи в Газу до тех пор, пока Израиль не отведет свои войска с палестинской стороны". Именно еврейское государство, указал чиновник, "несет полную ответственность за приостановку поставок гуманитарных грузов" в палестинский анклав.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!