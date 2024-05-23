Армянская церковь ответила Пашиняну

Армянская апостольская церковь (ААЦ) ответила на обвинения премьера Никола Пашиняна, назвавшего ААЦ "агентом влияния".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В заявлении церкви, принятой по итогам собрания епископов и глав епархий под председательством Католикоса всех армян, говорится, что политическое руководство на фоне протестов против односторонних уступок Азербайджану, устраивает нападки на ААЦ.

Они считают предосудительным поступок главы правительства и необоснованными его обвинения. Власти должны изменить свою политику, вспомнить про историческую миссию церкви и ее значимость в жизни народа, что нашло отражение и в Конституции.

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