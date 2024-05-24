Трамп допустил включение в состав президентской администрации бывшей соперницы

Экс-президент США Дональд Трамп допустил включение своей соперницы, экс-постпреда при ООН Никки Хейли в состав своей администрации в случае победы на выборах 5 ноября этого года. Об этом сообщает телеканал ABC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Ну, я думаю, она будет в нашей команде, потому что у нас много одинаковых идей, одних и тех же мыслей (...). Она очень способный человек, и я уверен, что в какой-то форме она будет в нашей команде. Абсолютно", - рассказал политик.

Авторы материала обращают внимание, что подобные слова Трампа сильно контрастируют с его риторикой в начале этого года. Ранее он критиковал Хейли, утверждая о ее "низких умственных способностях" и отсутствии политических задатков. Подобный ход может говорить о стремлении получить ее электорат, который может составлять до 20 процентов республиканцев.

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