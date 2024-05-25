https://news.day.az/world/1662995.html Французы убегают из Новой Каледонии
Французы убегают из Новой Каледонии
Из Новой Каледонии, где продолжаются беспорядки из-за спорного закона о расширении избирательных списков, началась эвакуация туристов, в том числе и из метрополии.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.
"Продолжается сопровождение иностранных и французских туристов домой. К настоящему времени домой было сопровождено более 530 человек", - говорится в заявлении местных властей.
Ранее сообщалось лишь об эвакуации туристов из Новой Зеландии и Австралии.
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