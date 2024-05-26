Власти Германии обсудят «меры против экстремистов»

Глава федерального МВД Германии Нэнси Фезер (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) 27 мая встретится с министрами внутренних дел федеральных земель в Тюрингии, они обсудят "борьбу с экстремистами".

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает Spiegel, ознакомившись с проектом трехстраничного заявления из восьми пунктов.

В частности социал-демократы намерены ужесточить контроль за сотрудниками депутатов крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). "В целях сохранения порядочности парламентов члены антиконституционных течений и другие экстремисты должны быть надежно лишены доступа к помещениям, конфиденциальным документам и информации", - говорится в документе.

Также некоторые министры выступают за раскрытие информации о членах парламента и сотрудников парламентских фракций и, "при необходимости, их проверку безопасности, включая регулярный запрос в Ведомство по охране конституции" (так называется немецкая спецслужба).

Кроме того, министры предлагают ужесточить уголовную ответственность за подкуп членов парламента и ввести ее за "недопустимое представительство интересов". Spiegel отмечает, что предложение обсуждается на фоне скандалов вокруг кандидатов АдГ на июньских выборах в Европарламент Максимиллиана Кра и Петра Быстрона.

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