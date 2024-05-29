Медики рассказали о состоянии здоровья премьера Словакии

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, в настоящее время удовлетворительное. Об этом на своей странице в Facebook сообщила дирекция больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица (Центральная Словакия), где он находится, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Лечение премьер-министра продолжается в штатном режиме. Состояние пациента удовлетворительное", - говорится в документе.

Фицо 27 мая провели контрольное медицинское обследование. По его итогам консилиум лечащих врачей сделал вывод о постепенном улучшении здоровья премьера.

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