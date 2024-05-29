Rheinmetall поставит неназванной европейской стране боеприпасы на сотни миллионов евро

Европейская страна заказала у оружейного концерна Rheinmetall боеприпасы AHEAD калибра 35 мм для системы противовоздушной обороны (ПВО) Skynex на сотни миллионов евро. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Название страны не приводится. В сообщении отмечается, что система Skynex используется в защите вооруженных сил страны-заказчика от угроз с воздуха.

13 мая посол Германии на Украине Мартин Егер сообщил, что ФРГ передаст Киеву систему ПВО IRIS-T и уже третью установку Patriot. Кроме того, по его словам, ФРГ поставляла Украине и систему ПВО Skynex.

Украинские власти регулярно призывают Запад передать Киеву системы ПВО и ракеты к ним. Ранее в Киеве хотели получить еще от пяти до семи установок. Однако в начале апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что "Украине желательно иметь 25 систем ПВО Patriot". Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Украине и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.

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