Инфляция в ФРГ немного ускорилась

Инфляция в Германии в мае несколько ускорилась и составила 2,4% в годовом выражении. Такие предварительные данные опубликовало Федеральное статистическое ведомство Германии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ожидается, что уровень инфляции в Германии в мае 2024 года составит 2,4%", - отметили в ведомстве. В апреле уровень инфляции достигал 2,2%, в марте также 2,2%. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в мае, как прогнозируется, вырастут на 0,1%.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз экономического роста Германии на 0,3 процентного пункта, до 0,2% в текущем году. ВВП ФРГ снизился в 2023 году на 0,3% по сравнению с предыдущим. Эксперты Федерального статистического ведомства Германии отметили по итогам прошлого года снижение покупательной способности населения вследствие роста потребительских цен.

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