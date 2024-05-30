Генштаб ВС Ирана исключил диверсию в деле о крушении вертолета Раиси

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана по итогам расследования катастрофы исключил диверсию как причину крушения вертолета президента страны Ибрахима Раиси.

Как передает Day.Az, об этом 29 мая сообщило государственное агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

"Благодаря отбору проб и тестированию обломков и частей вертолета, а также тому, как они были разбросаны, и расстоянию между компонентами, отделенными от основного корпуса, возможность взрыва, вызванного диверсией, во время полета и за несколько мгновений до падения, исключена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за минуту и девять секунд перед аварией экипаж вертолета Раиси связывался с остальными пилотами летной группы, никаких сообщений о поломках или чрезвычайной ситуации на борту не поступало. Сбой в системе или помехи на частоте также исключаются.

Кроме того, документы, протоколы и иные записки, связанные с техническим обслуживанием вертолета, были тщательно изучены, однако никаких проблем выявлено не было. На данный момент установлено, что погода во время первого полета была благоприятной.

"Но погода на обратном пути требует дальнейшего изучения путем получения последних заявлений от пилотов и пассажиров двух других вертолетов", - добавили в Генштабе.