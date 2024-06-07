Раскрыты планы НАТО по усилению ПВО

Североатлантический альянс собирается поставить перед странами - членами блока более жесткие задачи по усилению их противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник? передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Альянс НАТО, как ожидается, поставит перед своими членами более жесткие задачи по укреплению их противовоздушной обороны, ракет большой дальности и материально-технического потенциала", - рассказал изданию европейский дипломат на условиях анонимности.

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