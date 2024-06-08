Глава БАПОР призвал допустить иностранных журналистов в Газу

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини призвал допустить иностранных журналистов в сектор Газа для независимого освещения ситуации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Время поддержать героических палестинских журналистов путем допуска их зарубежных коллег в Газу, чтобы независимое, основанное на фактах и смелое освещение продолжилось", - написал он в X (ранее Twitter).

Как подчеркнул Лаззарини, против БАПОР также развязана информационная кампания, которая подвергает опасности его коллег. "Сотрудников ООН убивают в беспрецедентных масштабах. Собственность ООН повреждают, уничтожают, делают ее целью или используют в военных целях почти ежедневно. Гуманитарные конвои атакуют, грабят. Или же им отказывают в доступе. Никого не привлекают к ответственности", - отметил он.

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