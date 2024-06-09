В КНР заявили, что США подрывают режим ядерного разоружения

Соединенные Штаты занимаются подрывом режима ядерного разоружения и нераспространения, им следует прекратить такие действия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель посольства Китая в США, подчеркнув, что Вашингтону также нужно уменьшить роль ядерного оружия в национальной и коллективной западной политике безопасности.

Таким образом китайская дипмиссия в Вашингтоне прокомментировала состоявшееся ранее в тот же день программное выступление специального помощника президента США, старшего директора по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Праная Вадди.

"США необходимо задуматься над своим поведением и взять на себя обязательство действовать правильно. США следует прекратить подрывать международный режим ядерного разоружения и ядерного нераспространения, уменьшить роль ядерных вооружений в своей национальной и коллективной [западной] политике безопасности, а также действовать ответственно ради благополучия мира", - сказал представитель китайского посольства.

По его словам, "США располагают крупнейшим и самым продвинутым ядерным арсеналом в мире". "Несмотря на это, они цепляются за ядерную политику первого удара, изобретают стратегии ядерного сдерживания против других и вкладывают большие средства в модернизацию своей ядерной триады. Они выходят из договоров и организаций по контролю над вооружениями, укрепляют ядерный альянс НАТО и расширяют сотрудничество с союзниками по продвинутым военным технологиям", - отметили в пресс-службе посольства КНР.

Там также заверили, что Пекин поддерживает ядерный арсенал на минимально необходимом уровне, не намерен применять атомные боезаряды первым и вести гонку вооружений. "Китай следует политике неприменения первым ядерных вооружений, а также взял на себя обязательство не использовать ядерные вооружения против государств, не обладающих ядерным оружием, и безъядерных зон. Китай всегда поддерживает свой ядерный потенциал на минимальном уровне, требующемся для обеспечения национальной безопасности. Мы никогда не ведем никакие формы гонки вооружений. Никакая страна не будет чувствовать, что ей угрожают ядерные вооружения Китая, если она не применит ядерные вооружения против Китая", - заявил представитель посольства.

Вадди в том числе утверждал, что Россия, КНР и КНДР "расширяют и диверсифицируют ядерные арсеналы с сумасшедшей скоростью, демонстрируя мало заинтересованности - или вообще ее не демонстрируя - в контроле над вооружениями". Представитель Белого дома объявил, что США вносят коррективы в свою ядерную стратегию, ужесточая ее в отношении России и Китая, и допустил расширение американского ядерного арсенала.

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