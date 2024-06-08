ЧП в Будапеште

Уровень воды в венгерском сегменте реки Дунай может достичь сегодня своего максимума.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на СМИ этой страны, власти венгерской столицы приняли решение на всякий случай закрыть нижние набережные будайской и пештской сторон города.

Стихия, хоть и не критического масштаба, всё же коснулась придунайские области Венгрии. Это связано с большим количеством осадков, выпавших в Центральной Европе в последние две недели.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!