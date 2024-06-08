https://news.day.az/world/1666791.html Турецкий космонавт азербайджанского происхождения совершил полет в космос
Турецкий космонавт азербайджанского происхождения совершил полет в космос
Турецкий космонавт азербайджанского происхождения Тува Джихангир Атасевер совершил полет в космос.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, суборбитальный управляемый космический космоплан VSS Unity, на борту которого также находился Атасевер, вылетел с космодрома Spaceport в штате Нью-Мексико, США.
Согласно информации, запуск космического корабля состоялся в 08:30 по местному времени.
Сообщается, что космонавт был одет в форму с флагами Турции и Азербайджана.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре