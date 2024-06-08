Турецкий космонавт азербайджанского происхождения совершил полет в космос

Турецкий космонавт азербайджанского происхождения Тува Джихангир Атасевер совершил полет в космос.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, суборбитальный управляемый космический космоплан VSS Unity, на борту которого также находился Атасевер, вылетел с космодрома Spaceport в штате Нью-Мексико, США.

Согласно информации, запуск космического корабля состоялся в 08:30 по местному времени.

Сообщается, что космонавт был одет в форму с флагами Турции и Азербайджана.

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