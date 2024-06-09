Новая партия шаров с мусором от КНДР

КНДР запустила в ночь на 9 июня порядка 330 шаров с мусором в Южную Корею, но часть из них могла упасть на территории народной республики. Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

"По состоянию на 10:00 (05:00 по Баку - прим. ред) мы выявили примерно 330 шаров с мусором, запущенных Северной Кореей. Сейчас в воздухе их больше нет", - заявили в комитете. "К данному моменту на нашей территории упали примерно 80 шаров", - добавили в комитете.

"Много шаров упали в море, есть и те, которые, возможно, упали в северокорейских районах. Большое число мусорных шаров не достигли цели, и представляется, что они не были эффективны", - сказал представитель комитета.

Совет национальной безопасности Республики Корея под председательством начальника профильного управления президентской администрации Чан Хо Чжина обсудит варианты ответных действий.

Южнокорейские организации перебежчиков 6 и 7 июня запустили в КНДР шары с пропагандистскими листовками.

Наомним, что 28 мая и 1 июня КНДР запустила порядка тысячи воздушных шаров с мусором. 2 июня заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль сказал, что народная демократическая республика временно прекращает отправку шаров, поскольку эта мера носила ответный характер. 10 мая активисты-перебежчики отправили в КНДР пропагандистские листовки. Замминистра обещал стократный ответ в случае продолжения "заброса мусора и макулатуры" с южнокорейской стороны.

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