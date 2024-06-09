Британия сообщила о нападении на судно вблизи Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морских силах (ВМС) в соцсети X сообщило о нападении на судно вблизи берегов Йемена, передает Day.Az.

Отмечается, что капитан корабля уведомил управление об инциденте в 150 километрах юго-восточнее порта Адена.

UKMTO классифицировало произошедшее как атаку, проводится расследование. Судам в этом районе рекомендовано соблюдать осторожность и информировать о любой подозрительной активности.

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