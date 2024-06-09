https://news.day.az/world/1666832.html Британия сообщила о нападении на судно вблизи Йемена
Британия сообщила о нападении на судно вблизи Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морских силах (ВМС) в соцсети X сообщило о нападении на судно вблизи берегов Йемена, передает Day.Az.
Отмечается, что капитан корабля уведомил управление об инциденте в 150 километрах юго-восточнее порта Адена.
UKMTO классифицировало произошедшее как атаку, проводится расследование. Судам в этом районе рекомендовано соблюдать осторожность и информировать о любой подозрительной активности.
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