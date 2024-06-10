Премьер Бельгии признал поражение своей партии на выборах

Премьер Бельгии Александер Де Кроо признал поражение своей фламандской либеральной партии Open VLD на парламентских выборах в Бельгии, где она заняла предпоследнее шестое место, но пообещал продолжать возглавлять правительство, пока не будет сформирован новый кабинет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

"Это тяжелый вечер для нас. Мы проиграли. Это не тот результат, на который мы рассчитывали, и я лично несу за это ответственность", - сказал он. Премьер пообещал теперь "сосредоточиться на текущих делах правительства до назначение нового премьер-министра".

В режиме "текущих дел" Де Кроо может оставаться еще месяцы, и даже годы, поскольку правящие коалиции в Бельгии формируются очень трудно. Так коалиция, которую возглавляет Де Кроо, формировалась с 2018 по 2020 годы, процесс занял 653 дня.

В Бельгии нет как таковых общенациональных партий, выборы в федеральный парламент проходят отдельно во Фландрии, где голосуют за нидерландскоязычные партии, и в Валлонии, где выбирают франкоязычные партии. 150 мест в палате представителей жестко поделены, из них 88 мест принадлежат нидерландскоязычному сообществу, 62 - франкоязычному, пропорционально населению.

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